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Skoda Octavia
2012
1 199 000 ₽
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Skoda Octavia 2012

1 199 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Octavia
  • Поколение II (A5) Рестайлинг
  • Модификация 1.8 AT (152 л.с.)
  • Год 2012
  • Пробег 179235 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Белый
  • Воблер 164
  • VIN 289808
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1798 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 152 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Ксеноновые фары
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (комбинированный)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Octavia

Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Ксеноновые фары
- Сигнализация
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Бортовой компьютер
- Обогрев зеркал
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Обогрев сидений
- Салон (комбинированный)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электростеклоподъемники (все)
- Система курсовой устойчивости
- Антипробуксовочная система
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера заднего вида

289808

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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