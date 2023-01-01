Skoda Octavia
Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Ксеноновые фары
- Сигнализация
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Бортовой компьютер
- Обогрев зеркал
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Обогрев сидений
- Салон (комбинированный)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электростеклоподъемники (все)
- Система курсовой устойчивости
- Антипробуксовочная система
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера заднего вида
289808