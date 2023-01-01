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Skoda Rapid
2017
1 299 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Skoda Rapid 2017

1 299 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Rapid
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.4 AMT (125 л.с.)
  • Комплектация Monte Carlo
  • Год 2017
  • Пробег 95217 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Красный
  • VIN 108476
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1395 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 125 л.с.
  • Воблер 158

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Rapid

Уважаемые клиенты! Мы рады предложить вам Skoda Rapid 2017 года выпуска.

Первое, на что стоит обратить внимание – это количество владельцев. В данном случае, мы рады сообщить, что этот автомобиль имел всего одного владельца.

Кроме того, важным аспектом при выборе автомобиля является наличие ПТС. И мы можем подтвердить, что данный автомобиль имеет оригинальный ПТС.

Одним из основных преимуществ Skoda Rapid является наличие климат-контроля и обогрева сидений, что обеспечивает комфорт в любую погоду.

Вы также можете быть уверены в безопасности при парковке благодаря наличию датчиков парковки.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и провести тест-драйв!

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Fresh Ростов Вавилова
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