Skoda Rapid

Уважаемые клиенты! Мы рады предложить вам Skoda Rapid 2017 года выпуска.

Первое, на что стоит обратить внимание – это количество владельцев. В данном случае, мы рады сообщить, что этот автомобиль имел всего одного владельца.

Кроме того, важным аспектом при выборе автомобиля является наличие ПТС. И мы можем подтвердить, что данный автомобиль имеет оригинальный ПТС.

Одним из основных преимуществ Skoda Rapid является наличие климат-контроля и обогрева сидений, что обеспечивает комфорт в любую погоду.

Вы также можете быть уверены в безопасности при парковке благодаря наличию датчиков парковки.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и провести тест-драйв!

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