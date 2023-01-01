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Skoda Rapid
2021
1 849 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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Skoda Rapid 2021

1 849 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 353 266 36 72
Купить онлайн
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Rapid
  • Поколение II
  • Модификация 1.6 AT (110 л.с.)
  • Комплектация Hockey Edition
  • Год 2021
  • Пробег 36515 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Черный
  • VIN 122439
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.
  • Воблер 23

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Rapid

Уважаемые клиенты!

Мы рады предложить вам уникальную возможность приобрести автомобиль Skoda Rapid 2021 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет электронный ПТС. Он имел двух владельцев, что говорит о его надежности и отличном состоянии. Кузов автомобиля имеет родное лакокрасочное покрытие, подчеркивающее его оригинальность.

Особенностью этого автомобиля является его хорошая комплектация, включающая климат-контроль и круиз-контроль. Это позволяет создать комфортную и уютную атмосферу в салоне и обеспечивает удобство во время поездок. Также в автомобиле установлена мультимедийная система с поддержкой CarPlay, которая позволяет наслаждаться музыкой и использовать различные приложения на экране автомобиля. Мультифункциональное рулевое колесо добавляет удобства и позволяет управлять различными функциями автомобиля без отрыва от дороги.

Автомобиль также оснащен электростеклоподъемниками на всех окнах, что обеспечивает удобство и комфорт при использовании. Это позволяет легко открывать и закрывать окна с помощью кнопок на панели управления.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут вам сделать правильный выбор.

id122439

Fresh Оренбург
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