Skoda Rapid

Уважаемые клиенты!

Мы рады предложить вам уникальную возможность приобрести автомобиль Skoda Rapid 2021 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет электронный ПТС. Он имел двух владельцев, что говорит о его надежности и отличном состоянии. Кузов автомобиля имеет родное лакокрасочное покрытие, подчеркивающее его оригинальность.

Особенностью этого автомобиля является его хорошая комплектация, включающая климат-контроль и круиз-контроль. Это позволяет создать комфортную и уютную атмосферу в салоне и обеспечивает удобство во время поездок. Также в автомобиле установлена мультимедийная система с поддержкой CarPlay, которая позволяет наслаждаться музыкой и использовать различные приложения на экране автомобиля. Мультифункциональное рулевое колесо добавляет удобства и позволяет управлять различными функциями автомобиля без отрыва от дороги.

Автомобиль также оснащен электростеклоподъемниками на всех окнах, что обеспечивает удобство и комфорт при использовании. Это позволяет легко открывать и закрывать окна с помощью кнопок на панели управления.

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