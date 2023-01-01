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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Skoda Rapid
2020
1 690 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Skoda Rapid 2020

1 690 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Rapid
  • Поколение II
  • Модификация 1.6 MT (90 л.с.)
  • Комплектация Active
  • Год 2020
  • Пробег 41339 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Белый
  • Воблер 153
  • VIN 112892
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 90 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Магнитола (Кассетная)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Rapid

Преимущества
- Кондиционер
- Усилитель руля
- Бортовой компьютер
- Электропривод зеркал
- Регулировка руля по вылету
- Регулировка руля по высоте
- Электростеклоподъемники задние
- Электростеклоподъемники передние
- Электрообогрев боковых зеркал
Салон6 опций
- Ткань (Материал салона)
- Подогрев передних сидений
- Складывающееся заднее сиденье
- USB
- AUX
- Bluetooth
- Розетка 12V
- Иммобилайзер
- Центральный замок
- Система стабилизации (ESP)
- Подушки безопасности боковые
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX

112892

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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