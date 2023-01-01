Skoda Rapid
Преимущества
- 2 владельца
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 16
- Иммобилайзер
- Сигнализация
- Обратная связь
- Бортовой компьютер
- Круиз-контроль
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Количество мест (5)
- Салон (ткань)
-Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все) - Антиблокировочная система (ABS) - -Антипробуксовочная система
- Парктроник
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера заднего вида
138257