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Skoda Rapid
2018
1 289 000 ₽
Возможна доставка
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Skoda Rapid 2018

1 289 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Rapid
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (90 л.с.)
  • Комплектация Active
  • Год 2018
  • Пробег 179901 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Белый
  • Воблер 348
  • VIN 134852
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 90 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Skoda Rapid

Преимущества:
- 1 владелец
- Оригинальный ПТС
- Кондиционер
- Обогрев сидений
- Штатная мультимедийная система

134852

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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