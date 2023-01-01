Skoda Rapid

Преимущества:

— 2 собственника

— Заводское лакокрасочное покрытие

— Электронный ПТС

— Антиблокировочная система

— Система курсовой устойчивости

— Датчик давления в шинах

— Подушки безопасности водителя

— Подушки безопасности пассажира

— Боковые передние и задние подушки

безопасности

— Оконные шторки безопасности

— Система крепления детских автокресел

— Иммобилайзер

— Центральный замок

— Бортовой компьютер

— Круиз-контроль

— Парктроник задний

— Камера заднего вида

— Датчик света

— Датчик дождя

— Электро усилитель руля

— Запуск двигателя с кнопки

— Система доступа без ключа

— Регулировка сиденья пассажира

— Электростеклоподъемники передние и задние

— Электропривод зеркал

— Климат-контроль 1-зонный

— Подогрев сидений водителя и пассажира

— Обогрев зеркал

— USB

— Bluetooth

— AUX

— 6 колонок

— Аудиоподготовка

— Мультифункциональное рулевое колесо

— Тканевая обивка салона

— Темный салон

— Отделка кожей рычага КПП

— Кожаный руль

— Светодиодные фары

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