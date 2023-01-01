Skoda Rapid
Преимущества:
— 2 собственника
— Заводское лакокрасочное покрытие
— Электронный ПТС
— Антиблокировочная система
— Система курсовой устойчивости
— Датчик давления в шинах
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние и задние подушки
безопасности
— Оконные шторки безопасности
— Система крепления детских автокресел
— Иммобилайзер
— Центральный замок
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль
— Парктроник задний
— Камера заднего вида
— Датчик света
— Датчик дождя
— Электро усилитель руля
— Запуск двигателя с кнопки
— Система доступа без ключа
— Регулировка сиденья пассажира
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
— Климат-контроль 1-зонный
— Подогрев сидений водителя и пассажира
— Обогрев зеркал
— USB
— Bluetooth
— AUX
— 6 колонок
— Аудиоподготовка
— Мультифункциональное рулевое колесо
— Тканевая обивка салона
— Темный салон
— Отделка кожей рычага КПП
— Кожаный руль
— Светодиодные фары
142185