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Skoda Rapid
2021
2 099 000 ₽
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Skoda Rapid 2021

2 099 000 ₽
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Купить онлайн
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Rapid
  • Поколение II
  • Модификация 1.6 AT (110 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 34813 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Серый
  • Воблер 116
  • VIN 142185
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Rapid

Преимущества:
— 2 собственника
— Заводское лакокрасочное покрытие
— Электронный ПТС
— Антиблокировочная система
— Система курсовой устойчивости
— Датчик давления в шинах
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние и задние подушки
безопасности
— Оконные шторки безопасности
— Система крепления детских автокресел
— Иммобилайзер
— Центральный замок
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль
— Парктроник задний
— Камера заднего вида
— Датчик света
— Датчик дождя
— Электро усилитель руля
— Запуск двигателя с кнопки
— Система доступа без ключа
— Регулировка сиденья пассажира
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
— Климат-контроль 1-зонный
— Подогрев сидений водителя и пассажира
— Обогрев зеркал
— USB
— Bluetooth
— AUX
— 6 колонок
— Аудиоподготовка
— Мультифункциональное рулевое колесо
— Тканевая обивка салона
— Темный салон
— Отделка кожей рычага КПП
— Кожаный руль
— Светодиодные фары

142185

Fresh Оренбург
Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе, 3/1
Отдел продаж: +7 353 266 36 72
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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