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Skoda Rapid
2020
1 920 000 ₽
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Skoda Rapid 2020

1 920 000 ₽
Возможна доставка
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Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Rapid
  • Поколение II
  • Модификация 1.4 AMT (125 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 64125 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Серый
  • Воблер 086
  • VIN 113501
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1395 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 125 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Rapid

Преимущества:

- Климат-контроль
- Бортовой компьютер
- Парктроники
- Круиз-контроль
- Обогрев сидений
- Обогрев лобового стекла

113501

Fresh МО Зеленоград
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Отдел продаж: + 7 495 165 05 69
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