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Skoda Superb
2011
1 049 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Skoda Superb 2011

1 049 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Superb
  • Поколение II
  • Модификация DSG 1.8 AMT (152 л.с.)
  • Год 2011
  • Пробег 334178 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Белый
  • VIN 020600
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1798 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 152 л.с.
  • Воблер 69

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Superb

Уважаемые автомобилисты,

Мы хотели бы представить вам уникальную возможность приобрести автомобиль Skoda Superb, 2011 года выпуска. Наш автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. За время эксплуатации этого автомобиля он имел только двух владельцев, и всегда проходил своевременное обслуживание на официальном дилере. В настоящее время машина проходит постгарантийное обслуживание на дилерском центре Фольксваген в г. Ставрополь.

Skoda Superb, 2011 года выпуска, имеет множество полезных опций, включая би-ксеноновую головную оптику, мультимедиа, люк с электроприводом, бесключевой доступ в салон, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, круиз-контроль, 4-х зонный климат контроль, обогревы передних и задних внешних сидений, передние и задние датчики парковки, кожаный салон на комфортных сиденьях с регулировками, электропривод передних сидений, мультируль, полный электропакет, зеркала с электроприводом складыванием и обогревом, оригинальные легкосплавные диски R 17.

Наш автомобиль Skoda Superb, 2011 года выпуска, - это превосходный вариант для тех, кто ищет надежную и комфортабельную машину. Поэтому, если вы хотите приобрести этот автомобиль, звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Ждем ваших звонков!

id020600

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
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