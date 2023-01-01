Skoda Superb

Уважаемые автомобилисты,

Мы хотели бы представить вам уникальную возможность приобрести автомобиль Skoda Superb, 2011 года выпуска. Наш автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. За время эксплуатации этого автомобиля он имел только двух владельцев, и всегда проходил своевременное обслуживание на официальном дилере. В настоящее время машина проходит постгарантийное обслуживание на дилерском центре Фольксваген в г. Ставрополь.

Skoda Superb, 2011 года выпуска, имеет множество полезных опций, включая би-ксеноновую головную оптику, мультимедиа, люк с электроприводом, бесключевой доступ в салон, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, круиз-контроль, 4-х зонный климат контроль, обогревы передних и задних внешних сидений, передние и задние датчики парковки, кожаный салон на комфортных сиденьях с регулировками, электропривод передних сидений, мультируль, полный электропакет, зеркала с электроприводом складыванием и обогревом, оригинальные легкосплавные диски R 17.

Наш автомобиль Skoda Superb, 2011 года выпуска, - это превосходный вариант для тех, кто ищет надежную и комфортабельную машину. Поэтому, если вы хотите приобрести этот автомобиль, звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

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