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Skoda Superb
2019
2 980 000 ₽
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Skoda Superb 2019

2 980 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb
Skoda Superb

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Superb
  • Поколение III
  • Модификация 2.0 AMT (220 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 61106 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Черный
  • Воблер 059
  • VIN 054735
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1984 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 220 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Superb

Преимущества:

- Камера заднего вида
- Электропривод водительского сиденья с памятью положений
- Обогрев заднего ряда сидений
- Раздельный климат-контроль
- Обогрев лобового стекла

054735

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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