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Skoda Yeti
2017
1 458 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Skoda Yeti 2017

1 458 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Skoda Yeti
Skoda Yeti
Skoda Yeti
Skoda Yeti
Skoda Yeti
Skoda Yeti
Skoda Yeti
Skoda Yeti
Skoda Yeti
Skoda Yeti
Skoda Yeti
Skoda Yeti
Skoda Yeti

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Yeti
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (110 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 75363 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Бежевый
  • VIN 709676
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.
  • Воблер 141

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Skoda Yeti

Добрый день, уважаемые покупатели!

Мы рады предложить вам автомобиль Skoda Yeti 2017 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет все необходимые документы, включая оригинальный ПТС. Имеется только один владелец.

Кузов Skoda Yeti в заводском окрасе, что говорит о его надежности и качестве. Кроме того, автомобиль оснащен рядом дополнительных опций, которые делают его еще более привлекательным для покупки. Среди этих опций - кондиционер, обогрев зеркал и сидений, электропривод зеркал, антиблокировочная система (ABS).

Если вы ищете надежный автомобиль с хорошими характеристиками и комфортабельностью, Skoda Yeti - отличный выбор. Не упустите возможность стать владельцем этого автомобиля и наслаждаться его удобствами каждый день.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и поможем сделать правильный выбор.

id709676

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