Skoda Yeti

Добрый день, уважаемые покупатели!

Мы рады предложить вам автомобиль Skoda Yeti 2017 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет все необходимые документы, включая оригинальный ПТС. Имеется только один владелец.

Кузов Skoda Yeti в заводском окрасе, что говорит о его надежности и качестве. Кроме того, автомобиль оснащен рядом дополнительных опций, которые делают его еще более привлекательным для покупки. Среди этих опций - кондиционер, обогрев зеркал и сидений, электропривод зеркал, антиблокировочная система (ABS).

Если вы ищете надежный автомобиль с хорошими характеристиками и комфортабельностью, Skoda Yeti - отличный выбор. Не упустите возможность стать владельцем этого автомобиля и наслаждаться его удобствами каждый день.

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