Smart #1

Преимущества:

- Автомобиль ввезен из Китая

- ЭПТС

- Кузов и диски автомобиля обработаны керамическим покрытием

- Цифровая приборная панель

- Проекция на лобовое стекло

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Память водительского и пассажирского сиденья

- Навигационная система

- Камеры кругового обзора

- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона

- Люк

- Адаптивный круиз контроль

- Система удержания в полосе

- Датчик света

- Система управления дальним светом

- Система распознавания дорожных знаков

- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения

- Слепые зоны

- Датчик дождя

- Светодиодная оптика

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Обогрев зеркал

- Обогрев сидений

- Передние и задние датчики парковки

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