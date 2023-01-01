SsangYong Actyon

Мы рады предложить вам наш автомобиль SsangYong Actyon 2012 года выпуска. Этот автомобиль был куплен у официального дилера и имеет все необходимые документы.

Автомобиль SsangYong Actyon 2012 года - это надежный и комфортный автомобиль, который обеспечит вам комфортную езду на долгие годы. Кузов автомобиля полностью в заводском лакокрасочном покрытии, что делает его привлекательным и эксклюзивным.

Этот автомобиль также оснащен кондиционером, что обеспечивает комфортную температуру в салоне в любое время года. Кроме того, вы будете рады узнать, что он имеет круиз-контроль, который позволит вам регулировать скорость вашей поездки на шоссе.

Вы можете быть уверены, что приобретая этот автомобиль, вы получите отличное сочетание надежности, комфорта и стиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Мы ждем вашего звонка и готовы ответить на любые вопросы, которые у вас могут возникнуть. Сделайте правильный выбор - выберите SsangYong Actyon 2012 года!

id026279