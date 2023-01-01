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SsangYong Actyon
2012
910 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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SsangYong Actyon 2012

910 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
Купить онлайн
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon

Характеристики

  • Марка SsangYong
  • Модель Actyon
  • Поколение II
  • Модификация 2.0 AT (149 л.с.)
  • Год 2012
  • Пробег 135125 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 026279
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 149 л.с.
  • Воблер 124

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

SsangYong Actyon

Мы рады предложить вам наш автомобиль SsangYong Actyon 2012 года выпуска. Этот автомобиль был куплен у официального дилера и имеет все необходимые документы.

Автомобиль SsangYong Actyon 2012 года - это надежный и комфортный автомобиль, который обеспечит вам комфортную езду на долгие годы. Кузов автомобиля полностью в заводском лакокрасочном покрытии, что делает его привлекательным и эксклюзивным.

Этот автомобиль также оснащен кондиционером, что обеспечивает комфортную температуру в салоне в любое время года. Кроме того, вы будете рады узнать, что он имеет круиз-контроль, который позволит вам регулировать скорость вашей поездки на шоссе.

Вы можете быть уверены, что приобретая этот автомобиль, вы получите отличное сочетание надежности, комфорта и стиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Мы ждем вашего звонка и готовы ответить на любые вопросы, которые у вас могут возникнуть. Сделайте правильный выбор - выберите SsangYong Actyon 2012 года!

id026279

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Отдел продаж: +7 473 300 36 79
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