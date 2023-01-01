Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
SsangYong Actyon
2014
1 222 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

SsangYong Actyon 2014

1 222 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon

Характеристики

  • Марка SsangYong
  • Модель Actyon
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 2.0 MT (149 л.с.)
  • Год 2014
  • Пробег 73154 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 024160
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 149 л.с.
  • Воблер 97

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

SsangYong Actyon

Мы предлагаем вам уникальную возможность стать владельцем автомобиля SsangYong Actyon 2014. Этот надежный и стильный автомобиль обладает рядом преимуществ, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной.

Один из ключевых аспектов SsangYong Actyon 2014 - это обогрев заднего стекла, который гарантирует отличную видимость даже в холодные зимние дни. Также вы сможете настроить руль по вертикали для максимального комфорта во время вождения.

Внутренняя обивка салона выполнена из качественной ткани, что придает автомобилю уют и элегантность. Поясничная опора в передних сиденьях обеспечит поддержку вашей спины и добавит дополнительный комфорт во время длительных поездок. А благодаря электроподогреву передних сидений вы сможете согреваться в прохладные дни.

SsangYong Actyon 2014 оснащен центральным замком, который обеспечит защиту вашего автомобиля от несанкционированного доступа. Обогрев форсунок стеклоомывателя позволит вам легко очищать стекла ото льда и снега, обеспечивая хорошую видимость на дороге.

Важной особенностью автомобиля являются системы безопасности, такие как антиблокировочная система ABS и система распределения тормозного усилия EBD. Они обеспечивают надежное торможение и устойчивость на дороге, даря вам ощущение полной безопасности.

Не упустите возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и наши специалисты предоставят вам подробную информацию о SsangYong Actyon 2014. Мы готовы помочь вам сделать правильный выбор и приобрести вашу мечту на колесах.

id024160

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили SsangYong

SsangYong Rexton SsangYong Rexton SsangYong Rexton SsangYong Rexton SsangYong Rexton SsangYong Rexton SsangYong Rexton SsangYong Rexton SsangYong Rexton SsangYong Rexton SsangYong Rexton SsangYong Rexton SsangYong Rexton SsangYong Rexton SsangYong Rexton SsangYong Rexton

SsangYong Rexton
2009

727 000 ₽

SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon

SsangYong Actyon
2011

870 000 ₽

SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon

SsangYong Actyon
2014

1 130 000 ₽

SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon

SsangYong Actyon
2011

1 050 000 ₽

SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon

SsangYong Actyon
2013

948 658 ₽

SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon

SsangYong Actyon
2012

910 000 ₽

SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon

SsangYong Actyon
2011

832 149 ₽

SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon

SsangYong Actyon
2012

450 000 ₽

SsangYong Rodius SsangYong Rodius SsangYong Rodius SsangYong Rodius SsangYong Rodius SsangYong Rodius SsangYong Rodius SsangYong Rodius SsangYong Rodius SsangYong Rodius SsangYong Rodius SsangYong Rodius SsangYong Rodius

SsangYong Rodius
2009

849 900 ₽

SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon SsangYong Actyon

SsangYong Actyon
2011

825 001 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа