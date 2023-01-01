SsangYong Actyon

Мы предлагаем вам уникальную возможность стать владельцем автомобиля SsangYong Actyon 2014. Этот надежный и стильный автомобиль обладает рядом преимуществ, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной.

Один из ключевых аспектов SsangYong Actyon 2014 - это обогрев заднего стекла, который гарантирует отличную видимость даже в холодные зимние дни. Также вы сможете настроить руль по вертикали для максимального комфорта во время вождения.

Внутренняя обивка салона выполнена из качественной ткани, что придает автомобилю уют и элегантность. Поясничная опора в передних сиденьях обеспечит поддержку вашей спины и добавит дополнительный комфорт во время длительных поездок. А благодаря электроподогреву передних сидений вы сможете согреваться в прохладные дни.

SsangYong Actyon 2014 оснащен центральным замком, который обеспечит защиту вашего автомобиля от несанкционированного доступа. Обогрев форсунок стеклоомывателя позволит вам легко очищать стекла ото льда и снега, обеспечивая хорошую видимость на дороге.

Важной особенностью автомобиля являются системы безопасности, такие как антиблокировочная система ABS и система распределения тормозного усилия EBD. Они обеспечивают надежное торможение и устойчивость на дороге, даря вам ощущение полной безопасности.

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