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SsangYong Actyon
2012
1 049 000 ₽
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SsangYong Actyon 2012

1 049 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon
SsangYong Actyon

Характеристики

  • Марка SsangYong
  • Модель Actyon
  • Поколение II
  • Модификация 2.0d MT (149 л.с.)
  • Комплектация Original
  • Год 2012
  • Пробег 109997 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • Воблер 224
  • VIN 014385
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1998 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 149 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

SsangYong Actyon

Преимущества:
- Кондиционер
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 16
- Сигнализация
- Дистанционный запуск двигателя
- Обратная связь
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Количество мест (5)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)

014385

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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