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SsangYong Rexton
2018
2 749 000 ₽
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SsangYong Rexton 2018

2 749 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton

Характеристики

  • Марка SsangYong
  • Модель Rexton
  • Поколение IV
  • Модификация 2.2d AT (181 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 69170 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 012638
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2157 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 181 л.с.
  • Воблер 115

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

SsangYong Rexton

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Вы будете приятно удивлены комплектацией этого внедорожника - SsangYong Rexton. Автомобиль, пригнанный из Кореи, представлен без учета в РФ.
Новый электропривод передних сидений, с различными режимами регулировки, сможет удовлетворить даже самых изысканных покупателей. А другие опции, такие как вентиляция передних сидений, двухзонный климат-контроль, подогрев руля и задних сидений, навигация, датчики дождя и света, камера заднего вида и многие другие, говорят сами за себя. Выгодная цена на автомобиль, который находится в прекрасном техническом состоянии и обладает внушительным спектром возможностей.

id012638

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Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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