SsangYong Rexton

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

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Вы будете приятно удивлены комплектацией этого внедорожника - SsangYong Rexton. Автомобиль, пригнанный из Кореи, представлен без учета в РФ.

Новый электропривод передних сидений, с различными режимами регулировки, сможет удовлетворить даже самых изысканных покупателей. А другие опции, такие как вентиляция передних сидений, двухзонный климат-контроль, подогрев руля и задних сидений, навигация, датчики дождя и света, камера заднего вида и многие другие, говорят сами за себя. Выгодная цена на автомобиль, который находится в прекрасном техническом состоянии и обладает внушительным спектром возможностей.

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