SsangYong Rexton

Автомобиль ввезен из Южной Кореи. Полный комплект документов. 2 ключа. Комплектация "WILD TRANS EURAZIA"

Преимущества:

- Система помощи при резком торможении (AEBS).

-Система исключения лобового столкновения (FCWS).

-Система исключения о выходе из полосы движения (LDWS).

- Интеллектуальный дальний свет (HBA).

-Зеркало в салоне с затемнением, с системой ECM, при помощи которой происходит оплата по платным дорогам.

- Русифицирован заводом производителем.

- 12 подушек безопасности.

- Датчики давления в шинах.

- Антиблокировочная система тормозов (АBC).

- Система противоскольжения (TCS).

- Контроль устойчивости кузова (ESC).

- Светодиодные дневные ходовые огни (HID).

- Бесключевой доступ.

- Видеорегистраторы HD передний, задний от производителя.

- Открывание двери багажника от кнопки. Есть функция открывание багажника, при обнаружении ног собственника в случае, если руки заняты.

- Подогрев руля.

- Парктроники спереди и сзади.

- Система предупреждения о слепых зонах.

- Система помощи при спуске.

- Задняя камера HD.

- Электронный стояночный тормоз (EPB).

- Датчик дождя.

- Автоматический свет.

- AV монитор HD качества.

- Интеллектуальный круиз-контроль.

- BLUETOOTH.

- AUX-разъёмы.

- USB терминалы.

- Кожаные сиденья перфорированные, из кожи NAPPA.

- Электропривод сиденья водителя.

- Электропривод сидения переднего пассажира.

- Подогрев сидений.

- Вентиляция передних сидений.

- HD монитор 9,2 дюйма, приёмник цифрового телевидения.

- Голосовой помощник.

- Контурная декоративная подсветка в салоне.

- Подсветка ручек дверей снаружи.

- Подсветка в наружных зеркалах.

- Крепления Isofix.

- Розетки (220 вольт и 12 вольт).

- Apple Carplay.

- Android auto.

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