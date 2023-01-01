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SsangYong Rexton
2019
3 400 000 ₽
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SsangYong Rexton 2019

3 400 000 ₽
Возможна доставка
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton
SsangYong Rexton

Характеристики

  • Марка SsangYong
  • Модель Rexton
  • Поколение IV
  • Модификация 2.2d AT (181 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 67715 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 295
  • VIN 048571
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2157 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 181 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

SsangYong Rexton

Автомобиль ввезен из Южной Кореи. Полный комплект документов. 2 ключа. Комплектация "WILD TRANS EURAZIA"

Преимущества:

- Система помощи при резком торможении (AEBS).
-Система исключения лобового столкновения (FCWS).
-Система исключения о выходе из полосы движения (LDWS).
- Интеллектуальный дальний свет (HBA).
-Зеркало в салоне с затемнением, с системой ECM, при помощи которой происходит оплата по платным дорогам.
- Русифицирован заводом производителем.
- 12 подушек безопасности.
- Датчики давления в шинах.
- Антиблокировочная система тормозов (АBC).
- Система противоскольжения (TCS).
- Контроль устойчивости кузова (ESC).
- Светодиодные дневные ходовые огни (HID).
- Бесключевой доступ.
- Видеорегистраторы HD передний, задний от производителя.
- Открывание двери багажника от кнопки. Есть функция открывание багажника, при обнаружении ног собственника в случае, если руки заняты.
- Подогрев руля.
- Парктроники спереди и сзади.
- Система предупреждения о слепых зонах.
- Система помощи при спуске.
- Задняя камера HD.
- Электронный стояночный тормоз (EPB).
- Датчик дождя.
- Автоматический свет.
- AV монитор HD качества.
- Интеллектуальный круиз-контроль.
- BLUETOOTH.
- AUX-разъёмы.
- USB терминалы.
- Кожаные сиденья перфорированные, из кожи NAPPA.
- Электропривод сиденья водителя.
- Электропривод сидения переднего пассажира.
- Подогрев сидений.
- Вентиляция передних сидений.
- HD монитор 9,2 дюйма, приёмник цифрового телевидения.
- Голосовой помощник.
- Контурная декоративная подсветка в салоне.
- Подсветка ручек дверей снаружи.
- Подсветка в наружных зеркалах.
- Крепления Isofix.
- Розетки (220 вольт и 12 вольт).
- Apple Carplay.
- Android auto.

048571

Fresh Москва
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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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