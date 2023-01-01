SsangYong Rexton
Автомобиль ввезен из Южной Кореи. Полный комплект документов. 2 ключа. Комплектация "WILD TRANS EURAZIA"
Преимущества:
- Система помощи при резком торможении (AEBS).
-Система исключения лобового столкновения (FCWS).
-Система исключения о выходе из полосы движения (LDWS).
- Интеллектуальный дальний свет (HBA).
-Зеркало в салоне с затемнением, с системой ECM, при помощи которой происходит оплата по платным дорогам.
- Русифицирован заводом производителем.
- 12 подушек безопасности.
- Датчики давления в шинах.
- Антиблокировочная система тормозов (АBC).
- Система противоскольжения (TCS).
- Контроль устойчивости кузова (ESC).
- Светодиодные дневные ходовые огни (HID).
- Бесключевой доступ.
- Видеорегистраторы HD передний, задний от производителя.
- Открывание двери багажника от кнопки. Есть функция открывание багажника, при обнаружении ног собственника в случае, если руки заняты.
- Подогрев руля.
- Парктроники спереди и сзади.
- Система предупреждения о слепых зонах.
- Система помощи при спуске.
- Задняя камера HD.
- Электронный стояночный тормоз (EPB).
- Датчик дождя.
- Автоматический свет.
- AV монитор HD качества.
- Интеллектуальный круиз-контроль.
- BLUETOOTH.
- AUX-разъёмы.
- USB терминалы.
- Кожаные сиденья перфорированные, из кожи NAPPA.
- Электропривод сиденья водителя.
- Электропривод сидения переднего пассажира.
- Подогрев сидений.
- Вентиляция передних сидений.
- HD монитор 9,2 дюйма, приёмник цифрового телевидения.
- Голосовой помощник.
- Контурная декоративная подсветка в салоне.
- Подсветка ручек дверей снаружи.
- Подсветка в наружных зеркалах.
- Крепления Isofix.
- Розетки (220 вольт и 12 вольт).
- Apple Carplay.
- Android auto.
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