Subaru Forester
Преимущества
- Один владелец
- в заводском лакокрасочном покрытии
-Камера задняя
-Круиз-контроль
-Усилитель руля
-Электропривод зеркал
-Климат-контроль 2-зонный
-Электроскладывание зеркал
-Регулировка руля по вылету
-Регулировка руля по высоте
-Электростеклоподъемники задние
-Электростеклоподъемники передние
-Мультифункциональное рулевое колесо
-Датчик света
-Датчик дождя
-Омыватель фар
-Противотуманные фары
-Электрообогрев боковых зеркал
-Подогрев передних сидений
-Отделка кожей рулевого колеса
-Bluetooth
-Центральный замок
-Система стабилизации (ESP)
-Система помощи при старте в гору (HSA)
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