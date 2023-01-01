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Subaru Forester
2015
2 010 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Subaru Forester 2015

2 010 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
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Subaru Forester
Subaru Forester
Subaru Forester
Subaru Forester
Subaru Forester
Subaru Forester
Subaru Forester
Subaru Forester
Subaru Forester
Subaru Forester
Subaru Forester
Subaru Forester
Subaru Forester
Subaru Forester
Subaru Forester
Subaru Forester
Subaru Forester
Subaru Forester

Характеристики

  • Марка Subaru
  • Модель Forester
  • Поколение IV
  • Модификация 2.5 CVT (171 л.с.) 4WD
  • Комплектация CS
  • Год 2015
  • Пробег 147025 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 151
  • VIN 202831
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2498 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 171 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Subaru Forester

Преимущества
- Один владелец
- в заводском лакокрасочном покрытии
-Камера задняя
-Круиз-контроль
-Усилитель руля
-Электропривод зеркал
-Климат-контроль 2-зонный
-Электроскладывание зеркал
-Регулировка руля по вылету
-Регулировка руля по высоте
-Электростеклоподъемники задние
-Электростеклоподъемники передние
-Мультифункциональное рулевое колесо
-Датчик света
-Датчик дождя
-Омыватель фар
-Противотуманные фары
-Электрообогрев боковых зеркал
-Подогрев передних сидений
-Отделка кожей рулевого колеса
-Bluetooth
-Центральный замок
-Система стабилизации (ESP)
-Система помощи при старте в гору (HSA)

202831

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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