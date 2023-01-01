Subaru Forester

Преимущества

- Один владелец

- в заводском лакокрасочном покрытии

-Камера задняя

-Круиз-контроль

-Усилитель руля

-Электропривод зеркал

-Климат-контроль 2-зонный

-Электроскладывание зеркал

-Регулировка руля по вылету

-Регулировка руля по высоте

-Электростеклоподъемники задние

-Электростеклоподъемники передние

-Мультифункциональное рулевое колесо

-Датчик света

-Датчик дождя

-Омыватель фар

-Противотуманные фары

-Электрообогрев боковых зеркал

-Подогрев передних сидений

-Отделка кожей рулевого колеса

-Bluetooth

-Центральный замок

-Система стабилизации (ESP)

-Система помощи при старте в гору (HSA)

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