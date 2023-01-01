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Subaru Levorg
2017
2 129 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Subaru Levorg 2017

2 129 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg

Характеристики

  • Марка Subaru
  • Модель Levorg
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 CVT (170 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 98477 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Синий
  • VIN 111662
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1599 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 170 л.с.
  • Воблер 205

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Subaru Levorg

Преимущества:
- 1 собственник
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Климат 2-зонный
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида

id111662

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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