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Subaru Levorg
2019
2 279 000 ₽
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Subaru Levorg 2019

2 279 000 ₽
Возможна доставка
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg

Характеристики

  • Марка Subaru
  • Модель Levorg
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 CVT (170 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 34468 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Белый
  • Воблер 330
  • VIN 143890
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1599 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 170 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Subaru Levorg

Преимущества:
- Без учета по РФ
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Система доступа без ключа
- Электроскладывание зеркал
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида

143890

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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