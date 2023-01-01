Subaru Levorg
Преимущества:
- Без учета по РФ
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Система доступа без ключа
- Электроскладывание зеркал
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
143890