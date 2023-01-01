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Subaru Levorg
2018
1 840 000 ₽
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Subaru Levorg 2018

1 840 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg
Subaru Levorg

Характеристики

  • Марка Subaru
  • Модель Levorg
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 CVT (170 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 102223 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Черный
  • Воблер 321
  • VIN 114389
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1599 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 170 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Subaru Levorg

Преимущества:

- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- 2-зонный климат-контроль
- Бесключевой доступ и запуск двигателя
- Датчик света
- Датчик дождя
- Круиз-контроль

114389

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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