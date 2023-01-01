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Subaru Outback
2022
5 150 000 ₽
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Subaru Outback 2022

5 150 000 ₽
Возможна доставка
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Subaru Outback
Subaru Outback
Subaru Outback
Subaru Outback
Subaru Outback
Subaru Outback
Subaru Outback
Subaru Outback
Subaru Outback
Subaru Outback
Subaru Outback
Subaru Outback
Subaru Outback
Subaru Outback
Subaru Outback
Subaru Outback
Subaru Outback
Subaru Outback
Subaru Outback
Subaru Outback
Subaru Outback
Subaru Outback

Характеристики

  • Марка Subaru
  • Модель Outback
  • Поколение VI
  • Модификация 2.5 CVT (188 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 30086 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Белый
  • VIN 028265
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2498 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 188 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Subaru Outback

Преимущества:

- Вы будете первым собственником в РФ
- Автомобиль в заводском лакокрасочном покрытии
- Двухзонный климат- контроль
- Светодиодные фары
- Люк
- Иммобилайзер
- Сигнализация с обратной связью и автозапуском
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Навигационная система
- Омыватель фар
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электрообогрев лобового стекла
- Электропривод крышки багажника
- Электрорегулировка сиденья водителя с памятью
- Электрорегулировка сиденья пассажира
- Электропривод зеркал
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Камера заднего вида
- Камера передняя

028265

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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