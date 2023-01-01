Subaru Outback

Преимущества:

- Вы будете первым собственником в РФ

- Автомобиль в заводском лакокрасочном покрытии

- Двухзонный климат- контроль

- Светодиодные фары

- Люк

- Иммобилайзер

- Сигнализация с обратной связью и автозапуском

- Бортовой компьютер

- Датчик дождя

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Обогрев зеркал

- Центральный замок

- Навигационная система

- Омыватель фар

- Подогрев руля

- Обогрев сидений

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Электрообогрев лобового стекла

- Электропривод крышки багажника

- Электрорегулировка сиденья водителя с памятью

- Электрорегулировка сиденья пассажира

- Электропривод зеркал

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Парктроник

- Система контроля слепых зон

- Камера заднего вида

- Камера передняя

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