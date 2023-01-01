Subaru Outback
Преимущества:
- Вы будете первым собственником в РФ
- Автомобиль в заводском лакокрасочном покрытии
- Двухзонный климат- контроль
- Светодиодные фары
- Люк
- Иммобилайзер
- Сигнализация с обратной связью и автозапуском
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Навигационная система
- Омыватель фар
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электрообогрев лобового стекла
- Электропривод крышки багажника
- Электрорегулировка сиденья водителя с памятью
- Электрорегулировка сиденья пассажира
- Электропривод зеркал
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Камера заднего вида
- Камера передняя
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