Subaru Stella

Уникальная возможность стать владельцем эксклюзивного автомобиля Subaru Stella! Этот компактвэн обладает всеми необходимыми особенностями, чтобы сделать вашу жизнь комфортной и безопасной.

Модель Subaru Stella 0.7 CVT (52 л.с.) гарантирует плавность и легкость вождения благодаря своему экономичному двигателю и автоматической коробке передач. Вы сможете наслаждаться каждой поездкой, не беспокоясь о переключении передач.

Автомобиль в отличном состоянии, был в руках всего у одного владельца. Вы можете быть уверены, что каждая деталь Subaru Stella была тщательно проверена и обслужена.

Внешний вид автомобиля просто завораживает. Белый цвет придает ему элегантность и стиль, а компактный размер делает его удобным для городской езды. Благодаря тонированным стеклам, вы сможете наслаждаться приватностью и защитой от солнечных лучей.

Внутри Subaru Stella вас ждет комфорт и функциональность. Электропривод зеркал и электростеклоподъемники сделают каждую поездку более удобной и практичной.

Важнейшим аспектом безопасности является наличие антиблокировочной системы (ABS) и фронтальных подушек безопасности. Вы можете быть уверены, что Subaru Stella обеспечит вас и ваших пассажиров надежной защитой.

Не упустите возможность стать владельцем этого уникального автомобиля Subaru Stella. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную информацию о его особенностях и условиях приобретения. Будьте готовы к новым приключениям на дорогах!

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