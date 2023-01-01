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Subaru Stella
2014
695 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Subaru Stella 2014

695 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Subaru Stella
Subaru Stella
Subaru Stella
Subaru Stella
Subaru Stella
Subaru Stella
Subaru Stella
Subaru Stella
Subaru Stella
Subaru Stella
Subaru Stella

Характеристики

  • Марка Subaru
  • Модель Stella
  • Поколение III
  • Модификация 0.7 CVT (52 л.с.)
  • Год 2014
  • Пробег 91157 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Белый
  • VIN 050686
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 658 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 52 л.с.
  • Воблер 46

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Subaru Stella

Уникальная возможность стать владельцем эксклюзивного автомобиля Subaru Stella! Этот компактвэн обладает всеми необходимыми особенностями, чтобы сделать вашу жизнь комфортной и безопасной.

Модель Subaru Stella 0.7 CVT (52 л.с.) гарантирует плавность и легкость вождения благодаря своему экономичному двигателю и автоматической коробке передач. Вы сможете наслаждаться каждой поездкой, не беспокоясь о переключении передач.

Автомобиль в отличном состоянии, был в руках всего у одного владельца. Вы можете быть уверены, что каждая деталь Subaru Stella была тщательно проверена и обслужена.

Внешний вид автомобиля просто завораживает. Белый цвет придает ему элегантность и стиль, а компактный размер делает его удобным для городской езды. Благодаря тонированным стеклам, вы сможете наслаждаться приватностью и защитой от солнечных лучей.

Внутри Subaru Stella вас ждет комфорт и функциональность. Электропривод зеркал и электростеклоподъемники сделают каждую поездку более удобной и практичной.

Важнейшим аспектом безопасности является наличие антиблокировочной системы (ABS) и фронтальных подушек безопасности. Вы можете быть уверены, что Subaru Stella обеспечит вас и ваших пассажиров надежной защитой.

Не упустите возможность стать владельцем этого уникального автомобиля Subaru Stella. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную информацию о его особенностях и условиях приобретения. Будьте готовы к новым приключениям на дорогах!

id050686

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