Subaru XV
Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Адаптивный круиз контроль
- Удержание в полосе
- Тонированные стекла
- Ксеноновые фары
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Обогрев зеркал
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
-Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности - (фронтальные)
- Камера заднего вида
- Камера 360°
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