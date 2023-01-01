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Subaru XV
2019
2 519 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Subaru XV 2019

2 519 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV
Subaru XV

Характеристики

  • Марка Subaru
  • Модель XV
  • Поколение II
  • Модификация 2.0hyb CVT (145 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 37167 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Голубой
  • Воблер 95
  • VIN 009831
  • Тип двигателя Гибрид
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1995 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 145 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Subaru XV

Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Адаптивный круиз контроль
- Удержание в полосе
- Тонированные стекла
- Ксеноновые фары
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Обогрев зеркал
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
-Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности - (фронтальные)
- Камера заднего вида
- Камера 360°

009831

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
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