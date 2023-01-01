Suzuki Baleno

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые автолюбители!

Хотите стать обладателем нового автомобиля, который только что был ввезен из-за рубежа? Компания предлагает Вам уникальную возможность стать владельцем Suzuki Baleno, 2022 года выпуска. Этот автомобиль полностью в заводском окрасе и обладает рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной.

Автомобиль имеет электронный ПТС и одного владельца, а также не имеет пробега по РФ. Комплектация GLX обеспечит Вам комфорт и удобство во время поездки. Дополнительно установлены климат 1-зонный, проекционный дисплей, круиз-контроль, система доступа без ключей, камера 360, датчик света и ксеноновые фары.

Мы гарантируем, что автомобиль Suzuki Baleno будет отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность во время поездки. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы ответить на все ваши вопросы и помочь в выборе автомобиля, который подойдет именно вам. Не упустите свой шанс стать обладателем этого прекрасного автомобиля!

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