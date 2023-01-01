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Suzuki Baleno
2022
1 990 000 ₽
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Suzuki Baleno 2022

1 990 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno

Характеристики

  • Марка Suzuki
  • Модель Baleno
  • Поколение III
  • Модификация 1.5 AT (105 л.с.)
  • Комплектация GLX
  • Год 2022
  • Пробег 96 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Черный
  • VIN 341531
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1462 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 105 л.с.
  • Воблер 131

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера 360°
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Suzuki Baleno

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые автолюбители!

Хотите стать обладателем нового автомобиля, который только что был ввезен из-за рубежа? Компания предлагает Вам уникальную возможность стать владельцем Suzuki Baleno, 2022 года выпуска. Этот автомобиль полностью в заводском окрасе и обладает рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной.

Автомобиль имеет электронный ПТС и одного владельца, а также не имеет пробега по РФ. Комплектация GLX обеспечит Вам комфорт и удобство во время поездки. Дополнительно установлены климат 1-зонный, проекционный дисплей, круиз-контроль, система доступа без ключей, камера 360, датчик света и ксеноновые фары.

Мы гарантируем, что автомобиль Suzuki Baleno будет отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность во время поездки. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы ответить на все ваши вопросы и помочь в выборе автомобиля, который подойдет именно вам. Не упустите свой шанс стать обладателем этого прекрасного автомобиля!

id341531

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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