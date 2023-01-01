Suzuki Baleno

Уважаемые покупатели, мы рады предложить Вам автомобиль Suzuki Baleno 2023 года выпуска, который уже доступен для приобретения в нашем автосалоне. Это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и безопасность.

Suzuki Baleno оснащен бесключевым доступом в салон и запуском двигателя, что обеспечивает максимальный комфорт при использовании автомобиля. Кроме того, этот автомобиль имеет камеры кругового обзора и датчики парковки, что делает процесс парковки максимально простым и безопасным.

Для того, чтобы Вы чувствовали себя комфортно в любых условиях, Suzuki Baleno также оснащён климат-контролем. А системы круиз-контроля, курсовой устойчивости и датчика света делают управление автомобилем ещё более безопасным.

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