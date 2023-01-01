Suzuki Baleno

Уважаемые клиенты!

Представляем вашему вниманию автомобиль Suzuki Baleno, 2022 года выпуска. Этот элегантный и стильный автомобиль был ввезен в Российскую Федерацию в 2023 году, что означает, что вы получаете совершенно новый автомобиль с электронным ПТС и заводским лакокрасочным покрытием.

Suzuki Baleno оснащен мощным двигателем объемом 1.5 литра и мощностью 105 лошадиных сил. Благодаря автоматической трансмиссии, вы будете наслаждаться комфортной и плавной ездой, которая придаст вам уверенность на дороге.

Но это только начало! В этом автомобиле есть множество дополнительных функций, чтобы удовлетворить все ваши потребности. Вы будете наслаждаться прохладой благодаря встроенному кондиционеру с 1-зонным климат-контролем. Светодиодные фары обеспечивают яркое освещение и повышают безопасность на дороге.

Автомобиль также оборудован иммобилайзером, бортовым компьютером и системой круиз-контроля, чтобы облегчить вашу поездку и сделать ее более комфортной. Система доступа без ключа позволяет вам легко входить в автомобиль, а проекционный дисплей предоставляет вам всю необходимую информацию на протяжении вашего путешествия.

Хотите быть уверены в своей парковке? Нет проблем! В Suzuki Baleno установлена камера 360° и парктроник, которые помогут вам проводить маневры парковки с легкостью и безопасностью. А система курсовой устойчивости обеспечит стабильность вашего автомобиля на дороге.

Не упустите возможность стать счастливым владельцем этого потрясающего автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку. Не упустите эту возможность!

id140624