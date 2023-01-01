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Suzuki Baleno
2022
2 199 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Suzuki Baleno 2022

2 199 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno

Характеристики

  • Марка Suzuki
  • Модель Baleno
  • Поколение III
  • Модификация 1.5 AT (105 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 1346 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серый
  • VIN 140624
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1462 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 105 л.с.
  • Воблер 138

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Suzuki Baleno

Уважаемые клиенты!

Представляем вашему вниманию автомобиль Suzuki Baleno, 2022 года выпуска. Этот элегантный и стильный автомобиль был ввезен в Российскую Федерацию в 2023 году, что означает, что вы получаете совершенно новый автомобиль с электронным ПТС и заводским лакокрасочным покрытием.

Suzuki Baleno оснащен мощным двигателем объемом 1.5 литра и мощностью 105 лошадиных сил. Благодаря автоматической трансмиссии, вы будете наслаждаться комфортной и плавной ездой, которая придаст вам уверенность на дороге.

Но это только начало! В этом автомобиле есть множество дополнительных функций, чтобы удовлетворить все ваши потребности. Вы будете наслаждаться прохладой благодаря встроенному кондиционеру с 1-зонным климат-контролем. Светодиодные фары обеспечивают яркое освещение и повышают безопасность на дороге.

Автомобиль также оборудован иммобилайзером, бортовым компьютером и системой круиз-контроля, чтобы облегчить вашу поездку и сделать ее более комфортной. Система доступа без ключа позволяет вам легко входить в автомобиль, а проекционный дисплей предоставляет вам всю необходимую информацию на протяжении вашего путешествия.

Хотите быть уверены в своей парковке? Нет проблем! В Suzuki Baleno установлена камера 360° и парктроник, которые помогут вам проводить маневры парковки с легкостью и безопасностью. А система курсовой устойчивости обеспечит стабильность вашего автомобиля на дороге.

Не упустите возможность стать счастливым владельцем этого потрясающего автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку. Не упустите эту возможность!

id140624

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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