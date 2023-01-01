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Suzuki Baleno
2023
2 349 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Suzuki Baleno 2023

2 349 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno

Характеристики

  • Марка Suzuki
  • Модель Baleno
  • Поколение III
  • Модификация 1.5 AT (105 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 66 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 359712
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1462 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 105 л.с.
  • Воблер 209

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Suzuki Baleno

Мы рады представить вам совершенно новый автомобиль Suzuki Baleno 2023 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в Российскую Федерацию и является абсолютно новым, без каких-либо предыдущих владельцев. Если вы ищете надежный и стильный автомобиль со всеми современными удобствами, то Suzuki Baleno - ваш идеальный выбор.

Suzuki Baleno 2023 оснащен электронным ПТС, что гарантирует его легальность и правовую чистоту. Вы будете иметь полную уверенность в том, что данный автомобиль соответствует всем требованиям и нормам действующего законодательства.

Suzuki Baleno 2023 обладает рядом передовых технологий, включая климат-контроль, который позволит вам поддерживать комфортную температуру в салоне независимо от погодных условий. Кроме того, у автомобиля имеется камера 360 градусов, обеспечивающая максимальную безопасность при парковке и маневрировании.

Проекционный дисплей в Suzuki Baleno предоставляет яркое и четкое отображение информации о скорости, навигации и других параметрах. Вы сможете легко контролировать все функции автомобиля и быть всегда в курсе текущей ситуации на дороге.

Система доступа без ключа позволяет вам удобно и безопасно войти в автомобиль, не прибегая к использованию физического ключа. Это удобно и экономит ваше время.

Не упустите возможность стать первым счастливым владельцем Suzuki Baleno 2023 года! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв.

Мы гордимся предоставлением качественных автомобилей и отличного обслуживания. Вы можете полностью доверять нашему опыту и профессионализму. Не упустите эту уникальную возможность приобрести Suzuki Baleno и ощутить весь комфорт и технологии, которые он предлагает!

id359712

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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