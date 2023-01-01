Suzuki Baleno

Хотите приобрести автомобиль, который объединяет в себе стильный дизайн, надежность и комфорт? Тогда обратите внимание на Suzuki Baleno, 2023 года выпуска!

Suzuki Baleno обладает рядом преимуществ, которые делают его непревзойденным выбором. Кондиционер, система доступа без ключа, проекционный дисплей, тонированные стекла, магнитола с поддержкой CD и DVD - все это создает комфортное и уютное пространство в салоне.

Автомобиль оснащен антиблокировочной системой (ABS), антипробуксовочной системой, системой курсовой устойчивости и датчиками парковки, что делает вождение безопасным и удобным. Камеры кругового обзора помогут вам маневрировать на парковке, а бортовой компьютер, датчик дождя и света, круиз-контроль и навигационная система сделают поездку еще более комфортной и удобной.

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