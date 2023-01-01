Suzuki Baleno
Преимущества:
-Кондиционер (климат 2-зонный)
-Тонированные стекла
-Светодиодные фары
-Легкосплавные диски, 16
-Датчик дождя
-Датчик света
-Круиз-контроль
-Навигационная система
-Обогрев зеркал
-Проекционный дисплей
-Количество мест (5)
-Салон (ткань)
-Электростеклоподъемники (все)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Антипробуксовочная система
-Система курсовой устойчивости
-Парктроник
-Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
-Магнитола (CD)
-Камера заднего вида
-Камера 360°
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