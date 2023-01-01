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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Suzuki Baleno
2023
2 180 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Suzuki Baleno 2023

2 180 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno

Характеристики

  • Марка Suzuki
  • Модель Baleno
  • Поколение III
  • Модификация 1.5 AT (105 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 81 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серебряный
  • VIN 380071
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1462 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 105 л.с.
  • Воблер 25

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Suzuki Baleno

Преимущества:

-Кондиционер (климат 2-зонный)
-Тонированные стекла
-Светодиодные фары
-Легкосплавные диски, 16
-Датчик дождя
-Датчик света
-Круиз-контроль
-Навигационная система
-Обогрев зеркал
-Проекционный дисплей
-Количество мест (5)
-Салон (ткань)
-Электростеклоподъемники (все)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Антипробуксовочная система
-Система курсовой устойчивости
-Парктроник
-Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
-Магнитола (CD)
-Камера заднего вида
-Камера 360°

id380071

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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