Suzuki Baleno
Преимущества:
- Вы будете первым собственником
- ЭПТС завершён
- Автомобиль в заводском лакокрасочном покрытии.
- Однозонный климат - контроль
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Проекционный дисплей
- Электропривод зеркал
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости
- Антипробуксовочная система
- Парктроник
- Камера 360°
- Камера заднего вид
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