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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Suzuki Ciaz
2023
2 150 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Suzuki Ciaz 2023

2 150 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Suzuki Ciaz
Suzuki Ciaz
Suzuki Ciaz
Suzuki Ciaz
Suzuki Ciaz
Suzuki Ciaz
Suzuki Ciaz
Suzuki Ciaz
Suzuki Ciaz
Suzuki Ciaz
Suzuki Ciaz
Suzuki Ciaz
Suzuki Ciaz
Suzuki Ciaz

Характеристики

  • Марка Suzuki
  • Модель Ciaz
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.5 AT (105 л.с.)
  • Комплектация Delta
  • Год 2023
  • Пробег 39 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 482773
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1462 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 105 л.с.
  • Воблер 61

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Suzuki Ciaz

Мы рады предложить вам автомобиль Suzuki Ciaz 2023 года выпуска. Он был ввезен из ОАЭ. Имеет заводское лакокрасочное покрытие, электронный ПТС, без регистрации, вы будете первым владельцем.

Внутри вы найдете климат-контроль, который обеспечит оптимальную температуру в салоне в любых погодных условиях. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя добавляют удобства в вашу повседневную жизнь.

Автомобиль также оборудован камерой заднего вида и датчиками парковки, чтобы обеспечить безопасность и легкость при парковке. Круиз-контроль позволит вам наслаждаться плавной поездкой на дальние расстояния, освободив вас от необходимости постоянно поддерживать одну и ту же скорость.

Не упустите возможность приобрести этот потрясающий автомобиль Suzuki Ciaz уже сегодня! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши профессиональные консультанты готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор.

id482773

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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