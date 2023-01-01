Suzuki Ciaz

Мы рады предложить вам автомобиль Suzuki Ciaz 2023 года выпуска. Он был ввезен из ОАЭ. Имеет заводское лакокрасочное покрытие, электронный ПТС, без регистрации, вы будете первым владельцем.

Внутри вы найдете климат-контроль, который обеспечит оптимальную температуру в салоне в любых погодных условиях. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя добавляют удобства в вашу повседневную жизнь.

Автомобиль также оборудован камерой заднего вида и датчиками парковки, чтобы обеспечить безопасность и легкость при парковке. Круиз-контроль позволит вам наслаждаться плавной поездкой на дальние расстояния, освободив вас от необходимости постоянно поддерживать одну и ту же скорость.

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