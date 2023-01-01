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Suzuki Ertiga
2022
2 350 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Suzuki Ertiga 2022

2 350 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga

Характеристики

  • Марка Suzuki
  • Модель Ertiga
  • Поколение II
  • Модификация 1.5 AT (105 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 150 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Серый
  • VIN 507742
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1462 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 105 л.с.
  • Воблер 2

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Suzuki Ertiga

Уважаемые автолюбители, представляем вашему вниманию уникальное предложение на рынке автомобилей – Suzuki Ertiga 2022! Этот автомобиль был привезен из ОАЭ в ноябре прошлого года и уже готов стать вашим надежным попутчиком на дорогах.

Suzuki Ertiga 2022 это современный автомобиль с безупречным японским качеством, которое всегда гарантирует надежность и безопасность на дороге. Кроме того, этот автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова, что гарантирует сохранение первоначального внешнего вида автомобиля на долгие годы эксплуатации.

Несмотря на то, что данный автомобиль не учитывает особенности РФ, мы готовы предложить одну из самых выгодных цен на Suzuki Ertiga 2022 на российском рынке. Приобретая этот автомобиль, вы получаете не только возможность комфортного передвижения, но и экономию своих финансов.

Если вы хотите получить бесплатный отчет по данному автомобилю, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ! Наши специалисты ответят на любые ваши вопросы и предоставят всю необходимую информацию о данном автомобиле.

Не упустите возможность стать обладателем Suzuki Ertiga 2022 по выгодной цене и наслаждаться комфортной ездой на долгие годы!

id507742

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