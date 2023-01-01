Suzuki Grand Vitara

Приветствуем вас, уважаемые автолюбители! Если вы мечтаете о современном, надежном и комфортном автомобиле, то Suzuki Grand Vitara 2022 года выпуска - именно то, что вам нужно! Этот автомобиль был пригнан из-за рубежа в 2023 году и имеет электронный ПТС. Без пробега по РФ и в заводском окрасе, он готов к эксплуатации и ждет своего нового владельца.

Комплектация GLX этого автомобиля порадует вас своими возможностями: климат 1-зонный, безключевой доступ, круиз-контроль, система доступа без ключей, датчик света, ксеноновые фары, панорамная крыша и камера 360. Все это добавляет удобства и безопасности во время поездки.

Не упустите возможность стать обладателем Suzuki Grand Vitara 2022 года выпуска! Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем вам качество и надежность нашего автомобиля, а также отличный сервис и поддержку на всех этапах покупки. Ждем вас в нашем автосалоне!

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