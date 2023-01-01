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Suzuki Grand Vitara
2022
4 300 000 ₽
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Suzuki Grand Vitara 2022

4 300 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara

Характеристики

  • Марка Suzuki
  • Модель Grand Vitara
  • Поколение IV
  • Модификация 1.5 AT (103 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 117 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 100182
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1462 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 103 л.с.
  • Воблер 147

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера 360°
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Навигационная система
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Suzuki Grand Vitara

Все эти опции обеспечивают комфорт и безопасность во время поездки.

Если вы мечтаете о современном, надежном и комфортном автомобиле, то Suzuki Grand Vitara 2022 года выпуска - именно то, что вам нужно! Этот автомобиль готов к эксплуатации и ждет своего нового владельца.

Не упустите возможность стать обладателем Suzuki Grand Vitara 2022 года выпуска! Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем вам качество и надежность нашего автомобиля, а также отличный сервис и поддержку на всех этапах покупки.

Ждем вас в нашем автосалоне!

id100182

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