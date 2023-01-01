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Suzuki Grand Vitara
2023
3 849 000 ₽
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Suzuki Grand Vitara 2023

3 849 000 ₽
Возможна доставка
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+ 7 495 165 05 69
Купить онлайн
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara

Характеристики

  • Марка Suzuki
  • Модель Grand Vitara
  • Поколение IV
  • Модификация 1.5 AT (103 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 48 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 67
  • VIN 101067
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1462 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 103 л.с.

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Suzuki Grand Vitara

Преимущества:

- Электронный ПТС
- Без пробега по РФ
- Заводской окрас
- Проекционный дисплей
- Бесключевой доступ
- Круиз-контроль
- Датчик света
- Панорамная крыша
- Камера 360

101067

Fresh МО Зеленоград
Адрес: 2-й микрорайон, 13/3, рабочий посёлок Ржавки, городской округ Солнечногорск, Московская область
Отдел продаж: + 7 495 165 05 69
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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