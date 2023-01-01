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Suzuki Jimny
2015
1 195 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Suzuki Jimny 2015

1 195 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny

Характеристики

  • Марка Suzuki
  • Модель Jimny
  • Поколение III Рестайлинг 2
  • Модификация 0.7 AT (64 л.с.) 4WD
  • Год 2015
  • Пробег 86782 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 746198
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 658 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 64 л.с.
  • Воблер 158

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Suzuki Jimny

Встречайте - Suzuki Jimny 2015 года выпуска! Компактный внедорожник с пробегом всего 86782 км и электронным ПТС! Автомобиль привезен в РФ и уже готов к новому владельцу.

Модификация 0.7 AT (64 л.с.) 4WD гарантирует высокую проходимость, настоящее удовольствие от вождения и экономичность. Объем двигателя всего 0.7 л, но благодаря бензиновому типу двигателя и автоматической коробке передач Вы почувствуете все прелести путешествия на колесах.

А еще - полный привод и тип кузова внедорожник, что говорит о том, что Suzuki Jimny 2015 по-настоящему дарит свободу перемещения, где бы Вы ни находились.

Не упустите свой шанс купить Suzuki Jimny 2015 прямо сейчас! Звоните нам сегодня, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Ваш новый внедорожник уже ждет Вас!

id746198

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