Suzuki Jimny

Встречайте - Suzuki Jimny 2015 года выпуска! Компактный внедорожник с пробегом всего 86782 км и электронным ПТС! Автомобиль привезен в РФ и уже готов к новому владельцу.

Модификация 0.7 AT (64 л.с.) 4WD гарантирует высокую проходимость, настоящее удовольствие от вождения и экономичность. Объем двигателя всего 0.7 л, но благодаря бензиновому типу двигателя и автоматической коробке передач Вы почувствуете все прелести путешествия на колесах.

А еще - полный привод и тип кузова внедорожник, что говорит о том, что Suzuki Jimny 2015 по-настоящему дарит свободу перемещения, где бы Вы ни находились.

Не упустите свой шанс купить Suzuki Jimny 2015 прямо сейчас! Звоните нам сегодня, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Ваш новый внедорожник уже ждет Вас!

id746198