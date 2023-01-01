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Suzuki Jimny
2022
3 500 000 ₽
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Suzuki Jimny 2022

3 500 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny

Характеристики

  • Марка Suzuki
  • Модель Jimny
  • Поколение IV
  • Модификация 1.5 AT (102 л.с.) 4WD
  • Комплектация GLX
  • Год 2022
  • Пробег 50 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Желтый
  • VIN 100026
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1462 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 102 л.с.
  • Воблер 109

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Suzuki Jimny

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые автолюбители!

Наш автосалон представляет Вам надежный и стильный внедорожник Suzuki Jimny, 2022 года выпуска, который был привезен из-за рубежа в 2023 году. Автомобиль полностью соответствует высоким стандартам качества и безопасности, а также имеет электронный ПТС и одного владельца.

Этот автомобиль оснащен множеством функций для комфортной и безопасной езды. В нем есть климат-контроль, система Hands free, мультимедиа с возможностью подключения смартфона.

Авто находится в заводском окрасе и без пробега по РФ. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Наши специалисты готовы ответить на все Ваши вопросы и помочь с выбором автомобиля, который подойдет именно Вам. Не упустите возможность приобрести этот надежный и стильный внедорожник по выгодной цене.

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Fresh Москва
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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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