Suzuki Jimny

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые автолюбители!

Наш автосалон представляет Вам надежный и стильный внедорожник Suzuki Jimny, 2022 года выпуска, который был привезен из-за рубежа в 2023 году. Автомобиль полностью соответствует высоким стандартам качества и безопасности, а также имеет электронный ПТС и одного владельца.

Этот автомобиль оснащен множеством функций для комфортной и безопасной езды. В нем есть климат-контроль, система Hands free, мультимедиа с возможностью подключения смартфона.

Авто находится в заводском окрасе и без пробега по РФ. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Наши специалисты готовы ответить на все Ваши вопросы и помочь с выбором автомобиля, который подойдет именно Вам. Не упустите возможность приобрести этот надежный и стильный внедорожник по выгодной цене.

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