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Suzuki Solio
2017
1 354 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Suzuki Solio 2017

1 354 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio

Характеристики

  • Марка Suzuki
  • Модель Solio
  • Поколение III
  • Модификация 1.2hyb AMT (91 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 50000 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серый
  • VIN 653298
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1242 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 91 л.с.
  • Воблер 175

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Suzuki Solio

Мы рады представить вам автомобиль Suzuki Solio 2017 года выпуска. Этот великолепный автомобиль сочетает в себе элегантный дизайн и передовые технологии, чтобы обеспечить вам комфорт и удовольствие от вождения.

Сердцем этого автомобиля является мощный двигатель, который обеспечивает плавную и эффективную работу. Благодаря климат-контролю вам всегда будет идеальная температура в салоне, а бортовой компьютер поможет контролировать все необходимые параметры вашей поездки.

Интуитивно понятная навигационная система поможет вам ориентироваться на дороге, а камера заднего вида и парктроник обеспечат безопасное и легкое припарковывание. Кроме того, система доступа без ключа позволит вам быстро и удобно заходить в автомобиль.

Внимание к деталям продолжается и в салоне автомобиля. Обогрев зеркал и сидений сделают ваши поездки приятными даже в холодную погоду. А электропривод зеркал и стеклоподъемников позволят вам настроить автомобиль так, как вам удобно.

Наша главная цель - ваша безопасность. Suzuki Solio оснащен подушками безопасности и системой курсовой устойчивости, которые помогут защитить вас и ваших пассажиров в случае аварии. А антиблокировочная система (ABS) обеспечит стабильность и контроль при торможении.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут вам выбрать идеальный автомобиль для вас. Мы готовы предоставить вам выгодные условия покупки и сделать ваше вождение еще более удобным и безопасным.

id653298

Fresh Воронеж
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