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Suzuki Solio
2018
1 049 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Suzuki Solio 2018

1 049 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio

Характеристики

  • Марка Suzuki
  • Модель Solio
  • Поколение III
  • Модификация 1.2 CVT (91 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 102514 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серебряный
  • VIN 252998
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1242 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 91 л.с.
  • Воблер 57

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Suzuki Solio

Мы рады предложить вам роскошный автомобиль Suzuki Solio, 2018 года выпуска. Этот автомобиль - настоящая находка для тех, кто ценит комфорт и функциональность.

Наш Suzuki Solio, 2018 - это не только красивый и стильный автомобиль, но и надежный компаньон на дороге. Он был ввезён в Россию и полностью соответствует всем требованиям и стандартам.

Комплектация этого автомобиля включает кондиционер, который обеспечит вам приятную атмосферу в салоне независимо от погодных условий. Вы также будете иметь возможность маневрировать задним ходом без проблем благодаря встроенной камере заднего вида.

Звоните нам прямо сейчас по указанному номеру и не забудьте назвать кодовое слово "ФРЕШ". Ваш звонок с кодовым словом обеспечит вам бесплатный отчет по данному автомобилю, который подробно расскажет о его техническом состоянии и истории эксплуатации. Не упустите возможность приобрести этот потрясающий автомобиль!

id252998

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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