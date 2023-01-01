Suzuki Solio

Мы рады предложить вам роскошный автомобиль Suzuki Solio, 2018 года выпуска. Этот автомобиль - настоящая находка для тех, кто ценит комфорт и функциональность.

Наш Suzuki Solio, 2018 - это не только красивый и стильный автомобиль, но и надежный компаньон на дороге. Он был ввезён в Россию и полностью соответствует всем требованиям и стандартам.

Комплектация этого автомобиля включает кондиционер, который обеспечит вам приятную атмосферу в салоне независимо от погодных условий. Вы также будете иметь возможность маневрировать задним ходом без проблем благодаря встроенной камере заднего вида.

Звоните нам прямо сейчас по указанному номеру и не забудьте назвать кодовое слово "ФРЕШ". Ваш звонок с кодовым словом обеспечит вам бесплатный отчет по данному автомобилю, который подробно расскажет о его техническом состоянии и истории эксплуатации. Не упустите возможность приобрести этот потрясающий автомобиль!

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