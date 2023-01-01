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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Suzuki Solio
2019
1 269 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Suzuki Solio 2019

1 269 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio
Suzuki Solio

Характеристики

  • Марка Suzuki
  • Модель Solio
  • Поколение III
  • Модификация 1.2 CVT (91 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 68691 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серый
  • VIN 254366
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1242 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 91 л.с.
  • Воблер 148

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 14
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Suzuki Solio

Преимущества:
- Без учёта по РФ
- Кондиционер
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 14
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 1 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида

id254366

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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