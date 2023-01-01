Suzuki Solio

Преимущества:

- Без учёта по РФ

- Кондиционер

- Тонированные стекла

- Легкосплавные диски, 14

- Иммобилайзер

- Бортовой компьютер

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Навигационная система

- Центральный замок

- Усилитель рулевого управления

- Обогрев сидений

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Регулировка сиденья водителя: по высоте

- Ручная регулировка сиденья пассажира

- Регулировка руля (в 1 пл.)

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Парктроник

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Магнитола (CD)

- Камера заднего вида

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