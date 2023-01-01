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Suzuki Spacia
2019
1 120 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Suzuki Spacia 2019

1 120 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Suzuki Spacia
Suzuki Spacia
Suzuki Spacia
Suzuki Spacia
Suzuki Spacia
Suzuki Spacia
Suzuki Spacia
Suzuki Spacia
Suzuki Spacia
Suzuki Spacia
Suzuki Spacia
Suzuki Spacia
Suzuki Spacia
Suzuki Spacia
Suzuki Spacia

Характеристики

  • Марка Suzuki
  • Модель Spacia
  • Поколение II
  • Модификация 0.7hyb CVT (52 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 22508 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Черный
  • VIN 185089
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 658 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 52 л.с.
  • Воблер 23

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Suzuki Spacia

Представляем вашему вниманию автомобиль Suzuki Spacia 2019 года. Этот надежный автомобиль был ввезен из Японии в 2023 году и теперь доступен для приобретения у нас. Имеет электронный ПТС, без владельцев в РФ.

Suzuki Spacia оснащен рядом удобных функций, среди которых климат-контроль для комфорта в любую погоду, датчики парковки, чтобы облегчить маневрирование на узких улицах, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя для удобства использования, а также датчик света, который автоматически включит фары в зависимости от окружающих условий.

Звоните нам прямо сейчас по указанному номеру и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием предоставим вам подробную информацию о его техническом состоянии и истории обслуживания.

id185089

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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