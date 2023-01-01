Suzuki Spacia

Представляем вашему вниманию автомобиль Suzuki Spacia 2019 года. Этот надежный автомобиль был ввезен из Японии в 2023 году и теперь доступен для приобретения у нас. Имеет электронный ПТС, без владельцев в РФ.

Suzuki Spacia оснащен рядом удобных функций, среди которых климат-контроль для комфорта в любую погоду, датчики парковки, чтобы облегчить маневрирование на узких улицах, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя для удобства использования, а также датчик света, который автоматически включит фары в зависимости от окружающих условий.

Звоните нам прямо сейчас по указанному номеру и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием предоставим вам подробную информацию о его техническом состоянии и истории обслуживания.

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