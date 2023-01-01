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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Suzuki Swift
2022
1 740 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Suzuki Swift 2022

1 740 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift

Характеристики

  • Марка Suzuki
  • Модель Swift
  • Поколение V
  • Модификация 1.2 AMT (83 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 200 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN B33902
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1197 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 83 л.с.
  • Воблер 127

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Suzuki Swift

Уважаемые клиенты, мы предлагаем Вам уникальную возможность стать обладателем надежного автомобиля по привлекательной цене. Предлагаем Вам ознакомиться с предложением на автомобиль Suzuki Swift, 2022 года выпуска. Это компактный хэтчбек, который отлично подойдет для городских условий.

Данный автомобиль оборудован климат-контролем и датчиками парковки, что позволит Вам ощутить комфорт и удобство во время эксплуатации.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Будьте уверены в своем выборе и не упустите возможность стать владельцем автомобиля Suzuki Swift со всеми его преимуществами. Мы с радостью ответим на все Ваши вопросы и поможем выбрать именно тот автомобиль, который подойдет именно Вам.

idB33902

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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