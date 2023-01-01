Suzuki Swift

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль Suzuki Swift, 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Японии и имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова. Он также оснащен электронным ПТС и не имеет регистрации в РФ, что означает, что вы будете первым собственником этого автомобиля.

Suzuki Swift в нашем предложении представлен с дополнительными опциями, делающими его непревзойденным выбором для тех, кто ценит комфорт и функциональность. Вы сможете наслаждаться следованием по полосам и использовать круиз-контроль, что сделает вождение более удобным и безопасным. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя позволят вам экономить время и силы. А климат-контроль обеспечит комфортную температуру в салоне в любую погоду.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор.

id140394