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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Suzuki Swift
2022
1 820 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Suzuki Swift 2022

1 820 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift

Характеристики

  • Марка Suzuki
  • Модель Swift
  • Поколение V
  • Модификация 1.2 AMT (90 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 1576 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN B75130
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1197 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 90 л.с.
  • Воблер 207

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Suzuki Swift

Предлагаем вам отличное предложение о продаже автомобиля Suzuki Swift 2022 года. Этот автомобиль был ввезен из ОАЭ, имеет действующий электронный ПТС, заводское лакокрасочное покрытие и не ставился на учет, что позволяет Вам стать первым владельцем авто.

Suzuki Swift оснащен рядом функциональных возможностей, среди которых климат-контроль и обогрев сидений, чтобы обеспечить комфортную поездку в любую погоду. Также в автомобиле предусмотрен бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, что делает использование автомобиля удобным и безопасным.

Дополнительно, этот Suzuki Swift оснащен датчиками парковки, которые значительно облегчают маневрирование и парковку, обеспечивая вашу безопасность и защиту автомобиля от повреждений.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда с удовольствием ответит на все ваши вопросы и организует тест-драйв, чтобы вы смогли ощутить всю надежность и комфорт Suzuki Swift.

idB75130

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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