Suzuki Swift

Предлагаем вам отличное предложение о продаже автомобиля Suzuki Swift 2022 года. Этот автомобиль был ввезен из ОАЭ, имеет действующий электронный ПТС, заводское лакокрасочное покрытие и не ставился на учет, что позволяет Вам стать первым владельцем авто.

Suzuki Swift оснащен рядом функциональных возможностей, среди которых климат-контроль и обогрев сидений, чтобы обеспечить комфортную поездку в любую погоду. Также в автомобиле предусмотрен бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, что делает использование автомобиля удобным и безопасным.

Дополнительно, этот Suzuki Swift оснащен датчиками парковки, которые значительно облегчают маневрирование и парковку, обеспечивая вашу безопасность и защиту автомобиля от повреждений.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда с удовольствием ответит на все ваши вопросы и организует тест-драйв, чтобы вы смогли ощутить всю надежность и комфорт Suzuki Swift.

idB75130