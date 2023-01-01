Suzuki Swift

Мы рады представить вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля Suzuki Swift, 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен на территорию Российской Федерации в 2023 году и приглашает вас на незабываемое путешествие, полное комфорта и стиля.

При покупке данного автомобиля вы получаете электронный ПТС, который подтверждает легальный статус этого авто в России. Более того, он не имел предыдущих владельцев на территории РФ, что делает его особенно привлекательным и безупречным в состоянии.

Suzuki Swift, 2019 оснащен широким спектром дополнительных опций, которые сделают ваше путешествие еще более комфортным и безопасным. Кондиционер позволит вам наслаждаться оптимальной температурой в салоне в любое время года. Датчик света автоматически регулирует яркость фар в зависимости от условий освещения, обеспечивая максимальную видимость.

Все электростеклоподъемники автомобиля позволят вам легко и удобно регулировать положение стекол, создавая комфортную атмосферу в салоне. Антиблокировочная система (ABS) предотвращает блокировку тормозов при резком торможении, обеспечивая максимальную безопасность на дороге. Антипробуксовочная система помогает сохранить сцепление с дорогой в сложных погодных условиях, а система курсовой устойчивости обеспечивает стабильность автомобиля во время поворотов и маневров.

Чтобы обеспечить безопасность при парковке, Suzuki Swift, 2019 оснащен парктрониками и камерой заднего вида. Эти опции помогут вам избежать столкновений и удачно припарковаться даже на самых оживленных улицах города.

Не проходите мимо возможности приобрести автомобиль Suzuki Swift, 2019 года выпуска, с таким богатым набором опций. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов с радостью ответит на все ваши вопросы и поможет вам осуществить мечту о новом авто.

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