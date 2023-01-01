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Suzuki Swift
2019
1 300 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Suzuki Swift 2019

1 300 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Купить онлайн
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift

Характеристики

  • Марка Suzuki
  • Модель Swift
  • Поколение V
  • Модификация 1.2 CVT (91 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 88391 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Синий
  • VIN 134231
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1242 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 91 л.с.
  • Воблер 110

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 14
  • Магнитола (CD)
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Suzuki Swift

Мы рады представить вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля Suzuki Swift, 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен на территорию Российской Федерации в 2023 году и приглашает вас на незабываемое путешествие, полное комфорта и стиля.

При покупке данного автомобиля вы получаете электронный ПТС, который подтверждает легальный статус этого авто в России. Более того, он не имел предыдущих владельцев на территории РФ, что делает его особенно привлекательным и безупречным в состоянии.

Suzuki Swift, 2019 оснащен широким спектром дополнительных опций, которые сделают ваше путешествие еще более комфортным и безопасным. Кондиционер позволит вам наслаждаться оптимальной температурой в салоне в любое время года. Датчик света автоматически регулирует яркость фар в зависимости от условий освещения, обеспечивая максимальную видимость.

Все электростеклоподъемники автомобиля позволят вам легко и удобно регулировать положение стекол, создавая комфортную атмосферу в салоне. Антиблокировочная система (ABS) предотвращает блокировку тормозов при резком торможении, обеспечивая максимальную безопасность на дороге. Антипробуксовочная система помогает сохранить сцепление с дорогой в сложных погодных условиях, а система курсовой устойчивости обеспечивает стабильность автомобиля во время поворотов и маневров.

Чтобы обеспечить безопасность при парковке, Suzuki Swift, 2019 оснащен парктрониками и камерой заднего вида. Эти опции помогут вам избежать столкновений и удачно припарковаться даже на самых оживленных улицах города.

Не проходите мимо возможности приобрести автомобиль Suzuki Swift, 2019 года выпуска, с таким богатым набором опций. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов с радостью ответит на все ваши вопросы и поможет вам осуществить мечту о новом авто.

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Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
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