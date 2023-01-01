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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Suzuki Swift
2011
699 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Suzuki Swift 2011

699 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
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Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift
Suzuki Swift

Характеристики

  • Марка Suzuki
  • Модель Swift
  • Поколение IV
  • Модификация 1.2 MT (94 л.с.)
  • Комплектация GL
  • Год 2011
  • Пробег 133176 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 172180
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1242 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 94 л.с.
  • Воблер 92

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Suzuki Swift

Преимущества:
- Кондиционер
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Количество мест (5)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 1 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (передние)
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)

id172180

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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