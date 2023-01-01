Suzuki SX4

Добрый день, уважаемые покупатели! Сегодня мы хотим предложить вам отличный автомобиль Suzuki SX4. Он был приобретен у официального дилера и имеет 2 владельца, а также оригинальный ПТС. Этот автомобиль представляет собой надежный и комфортабельный транспорт, который подойдет для любых целей.

Кондиционер, легкосплавные диски диаметром 16 дюймов, иммобилайзер, усилитель рулевого управления, центральный замок, обогрев зеркал - все это входит в комплектацию данного автомобиля. В салоне вы найдете 5 мест из ткани темного цвета, а также ручную регулировку сидений водителя и пассажира и регулировку руля. Кроме того, автомобиль оснащен электроприводом зеркал, электростеклоподъемниками на передних дверях.

Важным аспектом безопасности являются системы ABS и антипробуксовки, а также фронтальные подушки безопасности. Магнитола с CD-проигрывателем позволит вам насладиться любимой музыкой в дороге.

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