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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Suzuki SX4
2012
729 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Suzuki SX4 2012

729 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4

Характеристики

  • Марка Suzuki
  • Модель SX4
  • Поколение I (Classic) Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (112 л.с.) 4WD
  • Год 2012
  • Пробег 186914 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Красный
  • VIN 689711
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1586 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 112 л.с.
  • Воблер 273

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Suzuki SX4

Добрый день, уважаемые покупатели! Сегодня мы хотим предложить вам отличный автомобиль Suzuki SX4. Он был приобретен у официального дилера и имеет 2 владельца, а также оригинальный ПТС. Этот автомобиль представляет собой надежный и комфортабельный транспорт, который подойдет для любых целей.

Кондиционер, легкосплавные диски диаметром 16 дюймов, иммобилайзер, усилитель рулевого управления, центральный замок, обогрев зеркал - все это входит в комплектацию данного автомобиля. В салоне вы найдете 5 мест из ткани темного цвета, а также ручную регулировку сидений водителя и пассажира и регулировку руля. Кроме того, автомобиль оснащен электроприводом зеркал, электростеклоподъемниками на передних дверях.

Важным аспектом безопасности являются системы ABS и антипробуксовки, а также фронтальные подушки безопасности. Магнитола с CD-проигрывателем позволит вам насладиться любимой музыкой в дороге.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку. Не упустите возможность приобрести этот замечательный автомобиль Suzuki SX4!

id689711

Fresh Тюмень
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