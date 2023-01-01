Suzuki SX4

Уникальная возможность приобрести автомобиль Suzuki SX4 2010 года выпуска. Этот красивый белый седан станет вашим надежным спутником на дорогах. С мощным двигателем объемом 1.6 литра и автоматической коробкой передач, вы будете наслаждаться комфортным и плавным движением.

Suzuki SX4 обладает множеством преимуществ, которые сделают вашу поездку еще более приятной. Климат-контроль позволит вам настроить комфортную температуру в салоне, а обогрев зеркал и сидений сделают поездку приятной даже в холодную погоду. Система доступа без ключа и центральный замок обеспечат безопасность вашего автомобиля.

Этот Suzuki SX4 предлагает просторный салон с темной тканевой обивкой. Регулировка сиденья водителя по высоте и ручная регулировка сиденья пассажира позволят вам найти идеальное положение для комфортной поездки. Регулировка руля в двух плоскостях и электропривод зеркал добавляют удобства и комфорта.

Автомобиль также оснащен системой ABS и фронтальными подушками безопасности для вашей защиты. Магнитола с CD-проигрывателем позволит вам насладиться вашей любимой музыкой во время поездки.

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