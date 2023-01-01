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Suzuki SX4
2010
887 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Suzuki SX4 2010

887 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4

Характеристики

  • Марка Suzuki
  • Модель SX4
  • Поколение I (Classic) Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (112 л.с.)
  • Год 2010
  • Пробег 136813 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 330649
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1586 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 112 л.с.
  • Воблер 32

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Suzuki SX4

Уникальная возможность приобрести автомобиль Suzuki SX4 2010 года выпуска. Этот красивый белый седан станет вашим надежным спутником на дорогах. С мощным двигателем объемом 1.6 литра и автоматической коробкой передач, вы будете наслаждаться комфортным и плавным движением.

Suzuki SX4 обладает множеством преимуществ, которые сделают вашу поездку еще более приятной. Климат-контроль позволит вам настроить комфортную температуру в салоне, а обогрев зеркал и сидений сделают поездку приятной даже в холодную погоду. Система доступа без ключа и центральный замок обеспечат безопасность вашего автомобиля.

Этот Suzuki SX4 предлагает просторный салон с темной тканевой обивкой. Регулировка сиденья водителя по высоте и ручная регулировка сиденья пассажира позволят вам найти идеальное положение для комфортной поездки. Регулировка руля в двух плоскостях и электропривод зеркал добавляют удобства и комфорта.

Автомобиль также оснащен системой ABS и фронтальными подушками безопасности для вашей защиты. Магнитола с CD-проигрывателем позволит вам насладиться вашей любимой музыкой во время поездки.

Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля Suzuki SX4 2010 года выпуска! Позвоните нам уже сегодня и узнайте все подробности о данном предложении. Не упустите свой шанс - забронируйте тест-драйв прямо сейчас!

id330649

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
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Отдел продаж: +7 861 205 28 89
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