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Suzuki Vitara
2022
2 720 000 ₽
Доставка бесплатно
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Suzuki Vitara 2022

2 720 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Suzuki Vitara
Suzuki Vitara
Suzuki Vitara
Suzuki Vitara
Suzuki Vitara
Suzuki Vitara
Suzuki Vitara
Suzuki Vitara
Suzuki Vitara
Suzuki Vitara
Suzuki Vitara
Suzuki Vitara
Suzuki Vitara
Suzuki Vitara
Suzuki Vitara
Suzuki Vitara

Характеристики

  • Марка Suzuki
  • Модель Vitara
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (117 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 54 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN B23345
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1586 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 117 л.с.
  • Воблер 188

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Suzuki Vitara

Предлагаем вашему вниманию новейшую модель автомобиля Suzuki Vitara 2022 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из-за рубежа в 2023 году и обладает всеми преимуществами свежего авто.

Одним из главных достоинств этого автомобиля является его состояние. Электронный ПТС и один владелец гарантируют надежность и чистоту происхождения машины. Более того, данный автомобиль не имеет пробега по РФ.

Кроме того, авто представлено в оригинальном заводском окрасе. Вы можете быть уверены, что данный автомобиль будет привлекать восхищенные взгляды на дороге.

Важно отметить также, что Suzuki Vitara 2022 оборудована рядом дополнительных опций, которые обеспечат максимальный комфорт и безопасность во время поездок. Климат-контроль, бесключевой доступ, круиз-контроль, система доступа без ключей, датчик света, ксеноновые фары и панорамная крыша - все эти функции сделают вашу поездку незабываемой и удовлетворят самые высокие требования.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку автомобиля Suzuki Vitara 2022. Поторопитесь, количество автомобилей ограничено!

idB23345

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