Suzuki Vitara

Предлагаем вашему вниманию новейшую модель автомобиля Suzuki Vitara 2022 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из-за рубежа в 2023 году и обладает всеми преимуществами свежего авто.

Одним из главных достоинств этого автомобиля является его состояние. Электронный ПТС и один владелец гарантируют надежность и чистоту происхождения машины. Более того, данный автомобиль не имеет пробега по РФ.

Кроме того, авто представлено в оригинальном заводском окрасе. Вы можете быть уверены, что данный автомобиль будет привлекать восхищенные взгляды на дороге.

Важно отметить также, что Suzuki Vitara 2022 оборудована рядом дополнительных опций, которые обеспечат максимальный комфорт и безопасность во время поездок. Климат-контроль, бесключевой доступ, круиз-контроль, система доступа без ключей, датчик света, ксеноновые фары и панорамная крыша - все эти функции сделают вашу поездку незабываемой и удовлетворят самые высокие требования.

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